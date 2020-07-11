Рафаэль Агаев может возглавить сборную России по каратэ.

Как сообщает Day.Az, о предложении российской стороны спортсмен рассказал местным СМИ.

Ожидается, что он займет эту должность в будущем году.

Рафаэль Агаев является пятикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом Европы. Становился победителем первых Европейских игр, Всемирных игр-2013, а также дважды побеждал на Исламских играх.