https://news.day.az/sport/1252714.html Рафаэль Агаев может возглавить сборную России по каратэ
Рафаэль Агаев может возглавить сборную России по каратэ
Рафаэль Агаев может возглавить сборную России по каратэ.
Как сообщает Day.Az, о предложении российской стороны спортсмен рассказал местным СМИ.
Ожидается, что он займет эту должность в будущем году.
Рафаэль Агаев является пятикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом Европы. Становился победителем первых Европейских игр, Всемирных игр-2013, а также дважды побеждал на Исламских играх.
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