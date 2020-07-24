https://news.day.az/sport/1256212.html Назван игрок года в АПЛ - ФОТО
Назван игрок года в АПЛ - ФОТО
Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признан лучшим игроком чемпионата Англии-2019/20 по версии Ассоциации футбольных журналистов Англии, сообщает Day.Az со ссылкой на Sport-express.
Хендерсон получил более четверти от всех голосов и обогнал своих партнеров по команде (вратаря Алиссона, защитников Трента Александр-Арнольда и Вирджила ван Дайка, а также нападающего Садио Мане).
В сезоне-2019/20 "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии, а Хендерсон провел за команду 30 матчей, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач.
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