Назван игрок года в АПЛ

Полузащитник и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признан лучшим игроком чемпионата Англии-2019/20 по версии Ассоциации футбольных журналистов Англии, сообщает Day.Az со ссылкой на Sport-express.

Хендерсон получил более четверти от всех голосов и обогнал своих партнеров по команде (вратаря Алиссона, защитников Трента Александр-Арнольда и Вирджила ван Дайка, а также нападающего Садио Мане).

В сезоне-2019/20 "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии, а Хендерсон провел за команду 30 матчей, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач.