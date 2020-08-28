Месси хочет играть в «Манчестер Сити»

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал Хосепу Гвардиоле о том, что он хочет играть в английском "Манчестер Сити", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, Гвардиола является наставником "горожан".

"Деньги - не проблема, я хочу стать игроком "Сити"", - сказал Месси.

Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.