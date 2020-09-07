https://news.day.az/sport/1268583.html В Гяндже прошел футбольный турнир памяти Полада Гашимова
В Гяндже прошел футбольный турнир памяти Полада Гашимова
В Гяндже прошел футбольный мини-турнир, организованный Главным управлением молодежи и спорта города в честь погибшего в товузских боях генерала Полада Гашимова.
Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие восемь любительских команд, состоящих из сотрудников ряда учреждений и организаций.
Матчи были проведены по олимпийской системе. После завершения турнира состоялась церемония награждения победителей. Также жюри оценило игру футболистов в разных номинациях.
Отметим, что было принято решение сделать соревнования традиционными.
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