«Барселона» показала фото Месси с первой тренировки в общей группе

Каталонская "Барселона" в своем Twitter-аккаунте показала фото нападающего Лионеля Месси с первой тренировки в общей группе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, судя по снимкам, без ограничений также занимались полузащитники Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо и Френки де Йонг, а также форвард Ансу Фати.

8 сентября стали известны планы нового тренера "Барселоны" Рональда Кумана на Месси. Он рассчитывает на то, что футболист сконцентрируется на атаке, не будет опускаться в полузащиту для получения мяча, а станет ждать передач от партнеров.

4 сентября форвард заявил, что останется в "Барселоне". По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей".