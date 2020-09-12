Игуаин подпишет контракт с футбольным клубом "Интер Майами"

Аргентинский футболист Гансало Игуаин перейдет в клуб Интер Майами", который выступает в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, итальянский "Ювентус" договорился о расторжении контракта с 32-летним аргентинцем. Следующим клубом игрока должен стать "Интер Майами".

Игуаин выступает за "Ювентус" с лета 2016 года, при этом дважды он уходил в аренду - в итальянский "Милан" и английский "Челси". В нынешнем сезоне аргентинский нападающий провел за "Ювентус" 40 матчей в различных турнирах, в которых забил десять мячей и отдал восемь голевых передач.

Выступая за "Ювентус", Игуаин по два раза выиграл чемпионат и Кубок Италии, этот же трофей он завоевал в составе "Наполи". Вместе с "Реалом" он трижды выиграл чемпионат Испании и один раз - Кубок Испании. В составе "Челси" нападающий стал победителем Лиги Европы.

За сборную Аргентины Игуаин провел 75 игр, в которых забил 31 мяч и отдал 13 голевых передач. Вместе с национальной командой он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года, а также дважды останавливался в шаге от титула на Кубке Америки (2015, 2016).