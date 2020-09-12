Макгрегор арестован французской полицией

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, недавно заявивший о завершении карьеры, задержан на Корсике за непристойное поведение и попытку изнасилования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом в субботу пишет газета The Daily Mail.

Сообщается, что жалоба на спортсмена поступила в полицию 10 сентября. Другие детали не приводятся. Макгрегор обвинения отвергает.

Между тем сайт TMZ Sports сообщает со ссылкой на представителя Макгрегора, что спортсмена освободили после беседы с полицией.

У Макгрегора и ранее были проблемы с законом. В частности, в марте 2019 года его задержали за то, что он разбил телефон болельщика.

В 2018 году Макгрегор оказался в центре скандала в связи с нападением на автобус, в котором находились несколько бойцов, включая Хабиба Нурмагомедова. В наказание ирландец был приговорен к общественным работам, также его обязали пройти курсы по управлению гневом.