В Баку пройдут Кубки мира по трем гимнастическим дисциплинам - ДАТА
Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) провел совещание в формате видеоконференции, в ходе которого наряду с другими вопросами также были утверждены даты проведения международных соревнований в 2021 году, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт FIG.
Так, в столице Азербайджана 4-7 марта 2021 года пройдет этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
Кубок мира по художественной гимнастике в Баку состоится в 2021 году 7-9 мая.
Напомним, что Кубок должен был пройти в Национальной арене гимнастики в Баку 24-26 апреля текущего года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
13-14 февраля 2021 года в столице Азербайджана состоится Кубок мира по прыжкам на батуте.
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