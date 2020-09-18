В Баку пройдут Кубки мира по трем гимнастическим дисциплинам

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) провел совещание в формате видеоконференции, в ходе которого наряду с другими вопросами также были утверждены даты проведения международных соревнований в 2021 году, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт FIG.

Так, в столице Азербайджана 4-7 марта 2021 года пройдет этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Кубок мира по художественной гимнастике в Баку состоится в 2021 году 7-9 мая.

Напомним, что Кубок должен был пройти в Национальной арене гимнастики в Баку 24-26 апреля текущего года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

13-14 февраля 2021 года в столице Азербайджана состоится Кубок мира по прыжкам на батуте.