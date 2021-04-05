Трагедия в российском футболе

Футболист молодёжной команды "Знамя Труда" Никита Сидоров умер прямо во время матча.

Как передает Day.Az со ссылкой на championat.com, трагедия произошла на стадионе "Торпедо" в Орехово-Зуеве. Юноше стало плохо, и он рухнул на газон. Сидоров умер фактически мгновенно, не дождавшись помощи медиков. Предварительной причиной смерти стало повреждение головного мозга. Об этом сообщили на странице "Орехово-зуевский округ" в "Инстаграме".

В клубе подтвердили информацию о причине смерти юного футболиста. Однако официального заключения врачей пока нет. Сообщается, что Никита появился на поле во втором тайме, но, примерно через пять минут упал и потерял сознание. Тренер, врач и отец игрока моментально оказались на поле, чтобы оказать необходимую помощь. Врачи также прибыли оперативно.

"Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня. Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех", - сказал генеральный директор МУ ГФК "Знамя Труда" Михаил Пузанов для телеканала "360".

Пузанов отметил, что все игроки перед началом сезона проходят диспансеризацию и общий медицинский осмотр.

Сидоров выступал на позиции защитника. В 2015 году Никита начал играть за "Знамя Труда". С 2016-го по 2018-й играл за "СШ Спартак-Орехово". В 2019-м вернулся в "Знамя Труда". В 2020 году Никита принял участие в восьми матчах в Лиге Б, проведя на поле в общей сложности 686 минут. Отметился одной жёлтой карточкой. Клуб и Российский футбольный союз выразили искренние соболезнования родным и близким Никиты.