Месси 13-й сезон подряд забивает 30+ мячей

Каталонская "Барселона" стала обладателем Кубка Испании 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В финальном матче подопечные нидерландского специалиста Роналда Кумана разгромили баскский "Атлетик".

Встреча прошла в Севилье на стадионе "Де ла Картуха" при пустых трибунах и завершилась крупной победой номинальных гостей со счетом 4:0.



В составе победителей забитыми мячами отметился Лионель Месси, оформивший дубль.

По данным пресс-службы сине-гранатовых, эти голы позволили 33-летнему аргентинцу в 13-й раз подряд преодолеть отметку в 30 мячей за сезон.

Отметим, что южноамериканец уже повторил статистику, показанную им в предыдущем сезоне.