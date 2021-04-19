https://news.day.az/sport/1335006.html Месси 13-й сезон подряд забивает 30+ мячей
Встреча прошла в Севилье на стадионе "Де ла Картуха" при пустых трибунах и завершилась крупной победой номинальных гостей со счетом 4:0.
Месси 13-й сезон подряд забивает 30+ мячей
Каталонская "Барселона" стала обладателем Кубка Испании 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В финальном матче подопечные нидерландского специалиста Роналда Кумана разгромили баскский "Атлетик".
Встреча прошла в Севилье на стадионе "Де ла Картуха" при пустых трибунах и завершилась крупной победой номинальных гостей со счетом 4:0.
В составе победителей забитыми мячами отметился Лионель Месси, оформивший дубль.
По данным пресс-службы сине-гранатовых, эти голы позволили 33-летнему аргентинцу в 13-й раз подряд преодолеть отметку в 30 мячей за сезон.
Отметим, что южноамериканец уже повторил статистику, показанную им в предыдущем сезоне.
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