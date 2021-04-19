Двенадцать европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги

Двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным AFP со ссылкой на пресс-релиз организации, это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов-основателей нового турнира.

"Двенадцать ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира - Суперлиги. Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели, - говорится в пресс-релизе. - Еще три клуба присоединятся к числу основателей перед началом первого сезона, старт которого должен состояться в кратчайшие сроки".

Ранее в воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

"Клубы-основатели в будущем ждут возможности обсудить с УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА) совместное сотрудничество, чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом", - также сказано в пресс-релизе.

Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президентами турнира - Андреа Аньелли ("Ювентус") и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед").

Формат турнира

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут квалифицироваться в турнир на основе результатов предыдущего сезона. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах. Сезон будет начинаться в августе.

Будут созданы две группы по 10 команд, которые проведут друг с другом матчи дома и в гостях. По три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды проведут стыковые матчи, чтобы определить еще двух четвертьфиналистов. Четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух матчей, финал - из одной игры на нейтральном поле в конце мая.

В пресс-релизе сказано, что клубы-основатели получат около €3,5 млрд для поддержки их инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В Суперлиге ожидают, что солидарные выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков, они составят более €10 млрд.