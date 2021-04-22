Мария Стадник завоевала золото чемпионата Европы по вольной борьбе

В Варшаве (Польша) проходит чемпионат Европы по вольной борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в финальной схватке Мария Стадник (50 кг) победила Миглену Селишку (Болгария) со счетом 7:2.

Напомним, что это девятая победа Стадник на чемпионатах Европы за 14 лет.

На данный момент в копилке у "милли" пять наград: Мария Стадник (50 кг) стала чемпионкой, Туран Байрамов (70 кг) проиграл в финале, а Афган Хашалов (57 кг), Али Рагимзаде (65 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевали бронзу.





