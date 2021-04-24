Сегодня Теймур Раджабов сыграет против Ароняна

Сегодня стартует пятый этап шахматного Champions Tour, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Азербайджан на этапе New In Chess будут представлять Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. Сегодня состоятся первые пять туров,  передает Day.Az.

I тур

Теймур Раджабов - Гавейн Джонс (Великобритания)

Хикару Накамура (США) - Шахрияр Мамедъяров

II тур

Теймур Раджабов - Арьян Тари (Норвегия)

Шахрияр Мамедъяров - Алиреза Фирузджа (ФИДЕ)

III тур

Левон Аронян (Армения) - Теймур Раджабов

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Шахрияр Мамедъяров

IV тур

Шахрияр Мамедъяров - Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Теймур Раджабов - Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия)

V тур

Магнус Карлсен (Норвегия) - Теймур Раджабов

Уэсли Со (США) - Шахрияр Мамедъяров