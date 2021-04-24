Сегодня Теймур Раджабов сыграет против Ароняна
Сегодня стартует пятый этап шахматного Champions Tour, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Азербайджан на этапе New In Chess будут представлять Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. Сегодня состоятся первые пять туров, передает Day.Az.
I тур
Теймур Раджабов - Гавейн Джонс (Великобритания)
Хикару Накамура (США) - Шахрияр Мамедъяров
II тур
Теймур Раджабов - Арьян Тари (Норвегия)
Шахрияр Мамедъяров - Алиреза Фирузджа (ФИДЕ)
III тур
Левон Аронян (Армения) - Теймур Раджабов
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Шахрияр Мамедъяров
IV тур
Шахрияр Мамедъяров - Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Теймур Раджабов - Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия)
V тур
Магнус Карлсен (Норвегия) - Теймур Раджабов
Уэсли Со (США) - Шахрияр Мамедъяров
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