Несмотря на то, что Кубок мира по художественной гимнастике в Баку проходит без зрителей, впечатления от соревнований замечательные, сказала Trend венгерская гимнастка Ханна Панна Вайснер, передает Day.Az.

"Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы зрители, поклонники художественной гимнастики воочию наблюдали за нашими выступлениями. Несмотря на это, мы очень рады, что соревнования состоялись. Организационный комитет Кубка мира в Баку безупречно выполняет свою работу. Все очень доброжелательные, если требуется содействие в каком-либо вопросе, то они с радостью помогают", - отметила Вайснер.

Говоря о своем выступлении, венгерская гимнастка подчеркнула, что ею была допущена ошибка: "Все прошло неплохо, хотя в программе были допущены погрешности. Выходя на ковер, стараюсь сконцентрироваться, сделать все, что от меня зависит.

Это мой второй визит в Баку, уже участвовала в соревнованиях, проводимых здесь. До этого видела выступления азербайджанских гимнасток Зохры Агамировой и Арзу Джалиловой, у них всегда хорошие программы".

Напомним, что пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. Сегодня в ходе квалификационных соревнований в индивидуальной программе - грации демонстрируются упражнения с обручем и мячом. В 18:15 начнется квалификация команд в групповых упражнениях - будет представлена программа с пятью мячами. По итогам квалификации определятся финалисты.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира в Баку принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнованиях наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.