Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал Кубка мира в Баку в программе с пятью мячами

В пятницу на Национальной арене гимнастики в Баку определились команды-финалисты Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с пятью мячами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Команда Азербайджана с результатом 43.000 балла вышла в финал соревнований.

В финал также вышли команды Болгарии (45.550 балла), Италии (43.700 балла), Беларуси (42.750 балла), Узбекистана (40.900 балла), Украины (40.500 балла), Израиля (39.000 балла), Бразилии (38.550 балла).

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио.

В Кубке мира принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступят Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.