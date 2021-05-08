СМИ назвали основных претендентов на пост главного тренера "Ювентуса"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо являются основными кандидатами на пост главного тренера "Ювентуса", сообщает Day.Az со ссылкой на Tuttosport.

Сообщается, что Зидан - давняя цель президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, однако основной проблемой является высокая заработная плата специалиста, которая составляет € 12 млн за год. В связи с этим, Гаттузо, который может покинуть "Наполи" по окончании сезона, может стать более приемлемым вариантов для "Ювентуса", отмечает "Чемпионат".

Пирло возглавил "Ювентус" прошлым летом после увольнения Маурицио Сарри. В настоящее время "старая синьора" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 69 очков. Чемпионом Серии A досрочно стал "Интер".