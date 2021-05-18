https://news.day.az/sport/1343703.html Overtime на Day.Az! - финал кубка Турции, "Челси"-"Лестер" и не только - АНОНС
Overtime на Day.Az! - финал кубка Турции, "Челси"-"Лестер" и не только - АНОНС
Сегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, будут обсуждены финал кубка Турции, матч "Челси"-"Лестер", а куда направится Гарри Кейн.
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