Мария Стадник снова взяла золото

Лидер женской сборной Азербайджана по борьбе Мария Стадник (50 кг) снова подтвердила свой высокий класс, передает Day.Az.

Титулованная борчиха выиграла открытый чемпионат Польши, в котором принимают участие азербайджанские борцы, пробившиеся в Токио-2020.

На пути к победе Стадник уверенно победила Эмилию Вук (Румыния) - 12:2, а в четвертьфинале переиграла Ерин Голстон (США) - 10:0. В полуфинале Мария досрочно обыграла Марию Тюмерекову (Россия) - 11:1, а в финале одолела Оксану Ливач (Украина) - 9:4.

Уверенная победа Марии в последнем подготовительном турнире в преддверии Олимпийских игр.