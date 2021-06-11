https://news.day.az/sport/1351531.html Мария Стадник снова взяла золото
Мария Стадник снова взяла золото
Лидер женской сборной Азербайджана по борьбе Мария Стадник (50 кг) снова подтвердила свой высокий класс, передает Day.Az.
Титулованная борчиха выиграла открытый чемпионат Польши, в котором принимают участие азербайджанские борцы, пробившиеся в Токио-2020.
На пути к победе Стадник уверенно победила Эмилию Вук (Румыния) - 12:2, а в четвертьфинале переиграла Ерин Голстон (США) - 10:0. В полуфинале Мария досрочно обыграла Марию Тюмерекову (Россия) - 11:1, а в финале одолела Оксану Ливач (Украина) - 9:4.
Уверенная победа Марии в последнем подготовительном турнире в преддверии Олимпийских игр.
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