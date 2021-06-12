https://news.day.az/sport/1352048.html Швейцарские фанаты скандируют "Азербайджан, Азербайджан!" - ВИДЕО
Швейцарские фанаты скандируют "Азербайджан, Азербайджан!" - ВИДЕО
В соцсетях опубликовано видео, снятое во время матча Евро-2020 между сборными Уэльса и Швейцарии, который состоялся сегодня в Баку.
Как передает Day.Az, на нем находящиеся в Бакинском Олимпийском стадионе швейцарские болельщики скандируют "Азербайджан, Азербайджан!".
Напомним, из-за пандемийных ограничений наша арена может принять примерно 30 тысяч болельщиков. Всего, по данным УЕФА, на стадионе было 8782 зрителя. В предстоящих матчах сборной Турции с Уэльсом и Швейцарией болельщиков ожидается гораздо больше.
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