Швейцарские фанаты скандируют "Азербайджан, Азербайджан!"

В соцсетях опубликовано видео, снятое во время матча Евро-2020 между сборными Уэльса и Швейцарии, который состоялся сегодня в Баку.

Как передает Day.Az, на нем находящиеся в Бакинском Олимпийском стадионе швейцарские болельщики скандируют "Азербайджан, Азербайджан!".

Напомним, из-за пандемийных ограничений наша арена может принять примерно 30 тысяч болельщиков. Всего, по данным УЕФА, на стадионе было 8782 зрителя. В предстоящих матчах сборной Турции с Уэльсом и Швейцарией болельщиков ожидается гораздо больше.