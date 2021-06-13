Английские фанаты освистали игроков своей сборной за преклонение колена

Некоторые английские фанаты освистали игроков сборной Англии за то, что те встали на колено перед матчем чемпионата Европы - 2020 с командой Хорватии, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Примечательно, что среди футболистов оказался нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, который недавно был назначен кавалером ордена Британской Империи за заслуги перед расовым равенством в спорте в честь дня рождения королевы.

Кроме того, английские болельщики освистали национальный гимн сборной Хорватии.

Ранее стало известно, что сборная Россия попала в число команд, которые отказываются вставать на колени перед матчами Евро-2020.

Поединок между командами Англии и Хорватии в данный момент проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли".