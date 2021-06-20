ЕВРО-2020: Сборная Швейцарии забила второй мяч в бакинском матче против команды Турции

20:29

Сборная Швейцарии упрочила преимущество - 2:0! Сеферович дошёл до штрафной и пробил в защитника, но подбор остался за швейцарцами. Цубер сделал передачу на Шакири, который принял мяч и с правой ноги пробил точно в верхний угол ворот! Блестяще исполнил!

20:10

Сборная Швейцарии вышла вперед в бакинском матче против команды Турции. Цубер сделал мягкий заброс в штрафную, Сеферович принял мяч, развернулся и пробил в дальний нижний угол.

20:02

В Баку проходит третий матч в рамках ЕВРО-2020.

Как сообщает Day.Az, на Бакинском Олимпийском стадионе встретятся футбольные команды Турции и Швейцарии.

Отметим, что в первом матче, проведенном в Баку 12 июня, Уэльс и Швейцария сыграли со счетом 1:1. Команда Турции 16 июня уступила Уэльсу со счетом 2:0.

Также 3 июля Баку примет четвертьфинал ЕВРО-2020.

Напомним, что ЕВРО-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Чемпионат Европы прошлого года был отложен в связи с началом пандемии.