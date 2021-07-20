Самбо официально признано олимпийским видом спорта

Международный олимпийский комитет признал шесть видов спорта на сессии организации в Токио. Среди них - самбо. Ранее ряд международных спортивных федераций имел временное признание, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

МОК признал следующие организации: Международную федерацию самбо, Международный союз чирлидинга, Международную федерацию ассоциаций муай-тай, Международную федерацию айсштокспорта, Всемирную федерацию лакросса и Всемирную ассоциацию организаций кикбоксинга.