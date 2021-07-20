https://news.day.az/sport/1363249.html Самбо официально признано олимпийским видом спорта
Самбо официально признано олимпийским видом спорта
Международный олимпийский комитет признал шесть видов спорта на сессии организации в Токио. Среди них - самбо. Ранее ряд международных спортивных федераций имел временное признание, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
МОК признал следующие организации: Международную федерацию самбо, Международный союз чирлидинга, Международную федерацию ассоциаций муай-тай, Международную федерацию айсштокспорта, Всемирную федерацию лакросса и Всемирную ассоциацию организаций кикбоксинга.
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