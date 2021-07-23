https://news.day.az/sport/1364283.html Назначен главный тренер сборной России по футболу
Назначен главный тренер сборной России по футболу
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу.
Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года - с возможностью дальнейшего продления соглашения, сообщает Day.Az со ссылкой на Twitter Российского Футбольного Союза.
В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Валерием Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.
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