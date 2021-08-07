https://news.day.az/sport/1368166.html Гаджи Алиев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио
Гаджи Алиев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио
Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев завоевал серебряную медаль для национальной сборной на Олимпиаде-2020 в Токио.
Как сообщает в субботу Day.Az, выступающий в весовой категории 65 килограммов Алиев в финале встретился с японским борцом Такуто Отогуро.
Напомним, что в 1/8 финала Алиев одержал вверх над сенегальцем Адамом Диаттаном, а в 1/4 финала оказался сильнее казахстанского борца Даулета Ниязбекова. В полуфинале он со счетом 12-5 одолел индийского борца Баджранга Баджранга.
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