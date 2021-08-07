Гаджи Алиев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио

Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев завоевал серебряную медаль для национальной сборной на Олимпиаде-2020 в Токио.

Как сообщает в субботу Day.Az, выступающий в весовой категории 65 килограммов Алиев в финале встретился с японским борцом Такуто Отогуро.

Напомним, что в 1/8 финала Алиев одержал вверх над сенегальцем Адамом Диаттаном, а в 1/4 финала оказался сильнее казахстанского борца Даулета Ниязбекова. В полуфинале он со счетом 12-5 одолел индийского борца Баджранга Баджранга.