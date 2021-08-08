https://news.day.az/sport/1368302.html На Олимпиаде в Токио не смогли выступить 19 спортсменов, заболевших ковидом
На Олимпиаде в Токио не смогли выступить 19 спортсменов, заболевших ковидом
Летние Олимпийские игры в Токио посетили 19 спортсменов, заболевших ковидом, но в соревнованиях они участия не принимали. Об этом журналистам сообщила глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Олимпиада в Токио началась 23 июля и завершится 8 августа.
"Были 19 человек, которые приехали с ковидом, но принять участие в соревнованиях не смогли. Это стало для них тяжелым ударом", - сказала Хасимото.
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