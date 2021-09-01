«Челси» успел оформить переход топ-полузащитника «Атлетико»

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес на правах аренды перешел из "Атлетико" в "Челси". Об этом сообщил лондонский клуб в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб успел до закрытия трансферного окна оформить все документы по переходу игрока.

В минувшем сезоне испанской примеры Сауль Ньигес провел 33 матча, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Также он получил десять желтых карточек.

В составе сборной Испании (до 19 лет) он стал чемпионом Европы в возрастной категории до 19 лет 2012 года. В 2017 году стал обладателем серебряной медали на молодёжного чемпионата Европы. На этом турнире Сауль также стал лучшим бомбардиром, забив 5 голов. 8 сентября 2018 года в матче против англичан забил дебютный гол за взрослую сборную Испании в рамках Лиги наций УЕФА.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сауля составляет 40 миллионов евро.