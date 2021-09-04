Паралимпиада-2020 в Токио: Азербайджан завершил свое участие с фантастическим результатом

24 августа в Токио стартовали XVI по счету Паралимпийские Игры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан представляли 34 спортсмена, которые вели борьбу за 45 наград.

В итоге спортсмены "милли" завоевали 19 (14-1-4) наград: Шахана Гаджиева (48 кг), Севда Велиева (57 кг), Вугар Ширинли (60 кг), Ханым Гусейнова (63 кг), Дурседеф Керимова (+70 кг) и Гусейн Рагимли (81 кг), пловцы Роман Салей (100 м, на спине, 100 м, вольный стиль, 100 м баттерфляй) и Вели Исрафилов (100 м, брасс), атлеты Гамид Гейдари (метание копья), Эльвин Астанов (толкание ядра), Ламия Велиева (400 м) и Орхан Асланов (прыжки в длину) стали чемпионами.



Ламия Велиева (бег, 100 метров) завоевала серебро, а Парвин Мамедов (пауэрлифтинг, 49 кг), дзюдоисты Намик Абаслы (66 кг), Ильхам Закиев (+100 кг) и Саид Наджафзаде (прыжки в длину) завоевали бронзу.



Результаты атлетов:

Пара-дзюдо (6-0-2)

Шахана Гаджиева (48 кг), Севда Велиева (57 кг), Вугар Ширинли (60 кг), Ханым Гусейнова (63 кг), Дурседеф Керимова (+70 кг) Гусейн Рагимли (81 кг) стали чемпионами, Намик Абаслы (66 кг) Ильхам Закиев (+100 кг) стали третьими.

Басти Сафарова (52 кг), Кянан Абдуллаханлы (100 кг) завершили выступления.



Атлетика (4-1-1)

Гамид Гейдари (метание копья F57) и Эльвин Астанов (толкание ядра F53) стали чемпионами. Ламия Велиева (Т13) стала чемпионкой в беге на 400 метров и стала второй на 100м. Орхан Асланов (прыжки в длину, Т13) стал чемпионом, Саид Наджафзаде (прыжки в длину, T12) стал третьим.

Олохан Мусаев стал пятым в толкании ядра и седьмым в метании диска. Камиль Алиев (прыжки в длину T12) стал пятым. Эльмир Джабраилов не смог завершить финальный забег (100 м) и не смог выйти в финал на 400 м. Юлия Яновская стала четвертой (бег, 100 м) и пятой (400 м), Орхан Гасымов (метание копья) стал пятым, Елена Чебану (бег 100 м) и Самир Набиев (толкание ядра) стали седьмыми.



Плавание (4-0-0)

Раман Салех трижды стал чемпионом (100 м, на спине 100 м, 100 м, вольный стиль, 100 м, баттерфляй), и стал четвертым на дистанции 50 м вольным стилем. Вели Исрафилов стал чемпионом (100 м брассом) и не смог выйти в финал на 100 м баттерфляем. Дана Шандыбина (брасс 100 м) не смогла выйти в финал.



Пауэрлифтинг (0-0-1)

Парвин Мамедов (49 кг) стал третьим. Нурлан Бабаджанов (97 кг) стал седьмым, Эльшан Гусейнов (107 кг) и Шамо Асланов (+107 кг) провалили все три попытки.

Пара-таэквондо

Рояла Фаталиева (49 кг), Имамеддин Халилов (61 кг) и Абульфаз Абузарли (75 кг) заняли седьмые места.



Пулевая стрельба

Елена Таранова не смогла выйти в финал на 10 м, 25 м и 50 м. Камран Зейналов не смог выйти в финал на 10 м и 50 м.

Отметим, что дзюдоист Рамиль Гасымов (73 кг) и таэквондистка Айнур Мамедова (+58 кг) отстранены от Паралимпиады, так как за несколько дней до старта Игр у них нашли коронавирус.