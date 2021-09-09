Азербайджанские дзюдоисты стали чемпионами Игр СНГ

В Казани (Россия) проходят I Игры СНГ, в которых участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня на старт вышли дзюдоисты. Азербайджан заявил 16 спортсменов, семеро из которых завоевали медали.

Сабина Алиева (52 кг) и Ровшан Алиев (60 кг) стали чемпионами, Ахзмед Юсифов (60 кг) завоевал серебро, Шафаг Гамидова (48 кг), Эльчин Гусейнов (66 кг), Мурад Фатиев (81 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) стали третьими.

Таким образом, на данный момент спортсмены Азербайджана завоевали на турнире 13 золотых, 10 серебряных и 23 бронзовых медалей.