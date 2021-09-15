Роналду сбил девушку с ног

Во время разминки перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Янг Бойз" нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попал мячом в девушку-стюарда, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Португалец подошёл к девушке, чтобы убедиться, всё ли с ней хорошо. Фото эпизода доступно в "твиттере" B24: "Манчестер Юнайтед" ведёт в счёте в матче с "Янг Бойз".

Счёт встречи - 1:0 в пользу гостей, гол забил Криштиану Роналду. Данный мяч стал первым для португальца за "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов после возвращения в клуб. "Чемпионат" ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Роналду стал игроком "МЮ" 27 августа, перейдя из туринского "Ювентуса". Криштиану уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру.