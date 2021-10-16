https://news.day.az/sport/1392645.html Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема»
Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема»
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) стал победителем турнира "Большого шлема" в Париже.
Как передает Day.Az, азербайджанский дзюдоист, победивший в решающей схватке дзюдоиста из России Рамазана Абдуллаева, завоевал золотую медаль престижных соревнований.
В турнире, который продлится до 17 октября, принимают участие 283 дзюдоиста из 46 стран.
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