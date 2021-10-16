Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема»

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) стал победителем турнира "Большого шлема" в Париже.

Как передает Day.Az, азербайджанский дзюдоист, победивший в решающей схватке дзюдоиста из России Рамазана Абдуллаева, завоевал золотую медаль престижных соревнований.

В турнире, который продлится до 17 октября, принимают участие 283 дзюдоиста из 46 стран.