Азербайджанские шахматисты сыграют в Литве

Сегодня в Риге (Латвия) начинается турнир "Grand Swiss", в котором сыграют четыре азербайджанских шахматиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в соревновании, являющимся отборочным к турниру претендентов, выступят Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Васиф Дурарбейли и Айдын Сулейманлы.

Он пройдет по швейцарской системе в 11 туров. Лучшие два гроссмейстера получат путевки в кандидатский старт.

Пары первого тура:

Алиреза Фирузджа (Франция) - Ниджат Абасов

Васиф Дурарбейли - Пархам Магсудлу (Иран)

Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - Рауф Мамедов

Иван Сарич (Хорватия) - Айдын Сулейманлы