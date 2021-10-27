https://news.day.az/sport/1396449.html Азербайджанские шахматисты сыграют в Литве
Азербайджанские шахматисты сыграют в Литве
Сегодня в Риге (Латвия) начинается турнир "Grand Swiss", в котором сыграют четыре азербайджанских шахматиста.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в соревновании, являющимся отборочным к турниру претендентов, выступят Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Васиф Дурарбейли и Айдын Сулейманлы.
Он пройдет по швейцарской системе в 11 туров. Лучшие два гроссмейстера получат путевки в кандидатский старт.
Пары первого тура:
Алиреза Фирузджа (Франция) - Ниджат Абасов
Васиф Дурарбейли - Пархам Магсудлу (Иран)
Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - Рауф Мамедов
Иван Сарич (Хорватия) - Айдын Сулейманлы
Алиреза Фирузджа (Франция) - Ниджат Абасов
Васиф Дурарбейли - Пархам Магсудлу (Иран)
Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) - Рауф Мамедов
Иван Сарич (Хорватия) - Айдын Сулейманлы
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