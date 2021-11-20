Блестящий гол Месси в ворота "Нанта"

"Пари Сен-Жермен" в матче 14 тура чемпионата Франции одержал победу над "Нантом" со счетом 3:1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Счет в матче отрыл форвард парижан Киллиан Мбаппе. Француз отличился уже на второй минуте встречи. На 65-й минуте голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас получил прямую красную карточку. На 76-й минуте нападающий "Нанта" Рандаль Коло-Муани сравнял счет, но через несколько минут его партнер Деннис Аппиа переправил мяч в свои ворота. На 87-й минуте аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой первый мяч в чемпионате Франции.

Встреча проходила на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже.