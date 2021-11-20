"Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Уотфорду" в матче чемпионата Англии

"Уотфорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Встреча проходила на стадионе "Викаридж Роуд".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джошуа Кинг (28-я минута), Исмаила Сарр (44), Жуан Педру (90+2) и Эммануил Деннис (90+6), у "Манчестер Юнайтед" отличился Донни ван де Бек (50). На 69-й минуте встречи защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр был удален с поля за вторую желтую карточку. На 11-й минуте Исмаила Сарр не реализовал пенальти.

В заявке клуба из Манчестера на матч по причине травм не присутствовали защитник Рафаэль Варан, полузащитник Мэйсон Гринвуд и нападающий Эдинсон Кавани, по причине дисквалификации матч пропустил полузащитник Поль Погба.

Последний раз "Уотфорд" обыгрывал "Манчестер Юнайтед" в рамках Английской премьер-лиги 22 декабря 2019 года (2:0).

Подопечные Уле Гуннара Сульшера потерпели четвертое поражение в последних шести матчах чемпионата и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице с 17 очками в активе. "Уотфорд" одержал вторую победу за последние шесть встреч и занимает 16-е место в таблице, набрав 13 очков.

В следующем матче чемпионата "Манчестер Юнайтед" встретится на выезде с лондонским "Челси" 28 ноября. "Уотфорд" в этот же день в гостях сыграет с "Лестером".