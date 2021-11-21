https://news.day.az/sport/1406381.html Определился победитель Гран-при Катара "Формулы-1"
Определился победитель Гран-при Катара "Формулы-1"
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Катара, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Вторым финишную черту пересек нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим стал испанец Фернандо Алонсо (Alpine).
Лидерство в общем зачете сохраняет Ферстаппен, на счету которого 351,5 балла. Хэмилтон отстает от него на 8 очков. Третье место занял сошедший с гонки в Катаре финн Валттери Боттас (Mercedes), у которого 203 очка.
Катар впервые принял этап "Королевских гонок".
Следующий этап в рамках чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне пройдет в Саудовской Аравии.
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