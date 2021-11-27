Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились финалисты в прыжках на двойном мини-батуте у мужчин

В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе прыжков на двойном мини-батуте в возрастной категории 13-14 лет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал вышли - Лев Бусарев (Россия, 69.400 балла), Кай Лоусон (США, 69.000 балла), Матвей Белов (Россия, 68.600), Георгий Яковенко (Россия, 68.200 балла), Франциско Жозе (Португалия, 68.100 балла), Мика Майнер (США, 67.200 балла), Ноэль Сьорстром (Швеция, 66.400 балла), Натаниель Эркерт (США, 66.000 балла).

Азербайджанские гимнасты Али Нифталиев и Мехти Алиев, выступившие в данной программе, в финал не вышли. Нифталиев с результатом 60.900 балла занял 12 место, а Алиев с результатом 48.700 балла расположился на 16 месте.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.