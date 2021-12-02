Отменен финал Гран-при по фигурному катанию

Финал серии Гран-при по фигурному катанию будет отменен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соревнования должны были пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Решение об отмене турнира связано с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В женском одиночном катании в финал Гран-при квалифицировались россиянки Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная. У мужчин Россию на турнире должен был представить Михаил Коляда. Также путевку на соревнования получили четыре российские спортивные пары и один танцевальный дуэт.

Весной 2020 года из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Монреале.