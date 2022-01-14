Роналду недоволен одноклубниками

Криштиану Роналду раскритиковал своих одноклубников. Форвард считает, что футболисты Манчестер Юнайтед должны совершенствоваться, тренируясь дополнительно. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Известно, что сам португалец всю свою профессиональною карьеру остается после тренировки, чтобы поработать над своей физической формой дополнительно.

Однако в нынешнем составе "красных дьяволов" мало кто делает так же. А молодые игроки не прислушиваются к его словам и не хотят наследовать. Нападающий считает, что дело в менталитете и недолжном отношении к своему делу.

"Чтобы ты был профессионалом, помогал команде, нужен правильный менталитет, желание учиться и позитив. Все эти детали зависят от вас, а не от тренеров, болельщиков или прессы. Если вы гордитесь собой и у вас есть достоинство, вы должны делать гораздо больше", - заявил Роналду.