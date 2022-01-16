Уволенный с поста главного тренера "Дженоа" Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши. Как передает Day.Az, об этом информирует итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, стороны начали переговоры.

Шевченко возглавил "Дженоа" в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью. 13 января генуэзцы встречались с "Миланом" в рамках 1/8 финала Кубка Италии и проиграли со счетом 3:1.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет. Под его руководством команда смогла отобраться на Евро - 2020, где дошла до четвертьфинала, уступив родоначальникам футбола - сборной Англии.