Азербайджанский шахматист стал первым на турнире в Чехии

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев занял первое место на турнире "Marienbad Open" в Марианске-Лазне (Чехия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в девятом туре он переиграл Рихарда Сталмаха (Чехия), набрал 6,5 очка и по дополнительным показателям обошел лидировавшего весь турнир Войцеха Плата (Чехия).

Напомним, что ранее Мирзоев победил на соревнованиях в Праге и Будапеште.

