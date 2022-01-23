https://news.day.az/sport/1429215.html Азербайджанский шахматист стал первым на турнире в Чехии
Напомним, что ранее Мирзоев победил на соревнованиях в Праге и Будапеште.
Азербайджанский шахматист стал первым на турнире в Чехии
Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев занял первое место на турнире "Marienbad Open" в Марианске-Лазне (Чехия).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в девятом туре он переиграл Рихарда Сталмаха (Чехия), набрал 6,5 очка и по дополнительным показателям обошел лидировавшего весь турнир Войцеха Плата (Чехия).
Напомним, что ранее Мирзоев победил на соревнованиях в Праге и Будапеште.
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