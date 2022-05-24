Сделка по продаже «Челси» завершится в ближайшие сутки

Правительство Великобритании хочет завершить продажу лондонского "Челси" в ближайшие сутки, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ситуация осложняется тем, что у Романа Абрамовича, который является нынешним владельцем команды, паспорт Португалии, вследствие чего продажа клуба должна быть одобрена и этой страной. Министры ведут переговоры с коллегами в Европейской комиссии, чтобы предоставить им гарантии, необходимые для одобрения сделки.

Напомним, что 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране заморожены.

Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба. Сейчас руководство осуществляется попечителями благотворительного фонда "Челси".