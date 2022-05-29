Макгрегор высказался о возвращении в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор высказался о своем будущем во время беседы с журналистами на Гран-при "Формулы-1" в Монако. Слова спортсмена привел Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

33-летний ирландец допустил, что вновь выйдет в боксерский ринг. Однако он подчеркнул, что его приоритет - выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). "Очевидно, что моя карьера в UFC не закончена, а только началась", - добавил он.

Ирландец получил травму в третьем поединке с Дастином Порье летом 2021-го. В конце первого раунда Макгрегор сломал ногу и потерпел поражение. В UFC он не выигрывал с января 2020-го, когда нокаутировал американца Дональда Серроне.

Макгрегор - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы при шести поражениях в MMA.