Семьи шехидов и ветераны войны стали почетными гостями Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Гран-при Азербайджана "Формулы-1", за которым каждый год вживую наблюдают более 30 000 человек, вновь приветствует болельщиков на трибунах после двухлетнего перерыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, среди зрителей грандиозного бакинского соревнования, которое проходит 10-12 июня, члены семей шехидов и ветераны, принесшие историческую победу Азербайджану во второй Карабахской войне. Почетные гости могут наблюдать за Гран-при Азербайджана в течение трех дней соревнования.

Большая честь видеть членов семей шехидов и ветеранов на спортивном мероприятии страны в числе других болельщиков Baku City Circuit.