https://news.day.az/sport/1469966.html Определился победитель спринтерской гонки "Формулы-2" в Баку - ФОТО
Определился победитель спринтерской гонки "Формулы-2" в Баку - ФОТО
Определился победитель спринтерской гонки "Формулы-2" в Баку.
Как сообщает Day.Az, победителем стал пилот команды ART Grand Prix Фредерик Вести из Дании.
Пилот команды Prema Джехан Дарувала и пилот команды Carlin Лиам Лоусон заняли второе и третье места соответственно.
Награды вручили заместитель министра молодежи и спорта Марианна Тотева Васильева, вице-президент Азербайджанской автомобильной федерации Адиль Керимли и депутат Нигяр Арпадараи.
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