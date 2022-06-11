Определился победитель спринтерской гонки "Формулы-2" в Баку
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Определился победитель спринтерской гонки "Формулы-2" в Баку.

Как сообщает Day.Az, победителем стал пилот команды ART Grand Prix Фредерик Вести из Дании.

Пилот команды Prema Джехан Дарувала и пилот команды Carlin Лиам Лоусон заняли второе и третье места соответственно.

Награды вручили заместитель министра молодежи и спорта Марианна Тотева Васильева, вице-президент Азербайджанской автомобильной федерации Адиль Керимли и депутат Нигяр Арпадараи.