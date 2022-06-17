Азербайджанские спортсменки вышли в финалы ЧЕ по художественной гимнастике в Израиле

Азербайджанские спортсменки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, выступающие во взрослой возрастной категории, вышли в финалы Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль), сообщает в пятницу Day.Az.

В квалификации упражнения с булавами Зохра Агамирова, заняв седьмую позицию (31.200 балла), вышла в финал. Арзу Джалилова в данном виде в финал не вышла, она заняла девятое место (31.050 балла).

За упражнение с лентой Джалилова, получив от судей 30.400 балла, заняла восьмое место, и тем самым вышла в финал. Упражнение Агамировой с лентой было оценено судьями на 27.700 балла, она заняла 23-е место.

Наряду с этим, Агамирова и Джалилова вышли в финал индивидуального многоборья. Результат Зохры Агамировой за четыре упражнения (обруч, мяч, булавы и лента) составил 94.400 балла, она заняла восьмое место. Арзу Джалилова за четыре программы получила 92.700 балла, расположившись на 11-й позиции.

Отметим, что в финал индивидуального многоборья вышли 24 лучшие гимнастки, а в финалы отдельных видов - восемь лучших граций.

Напомним, что ранее Зохра Агамирова вышла в финал упражнения с мячом, а "юниорка" Камилла Гафарова заняла третье место в программе с булавами.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Тель-Авиве (Израиль) 15-19 июня.