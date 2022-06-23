Мане объяснил свой переход из «Ливерпуля» в «Баварию»

Нападающий Садио Мане прокомментировал свой переход из "Ливерпуля" в мюнхенскую "Баварию", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Было много, много разных предположений, но я не запутавшийся мальчик. Конечно, мы многое выиграли, и я провел здесь отличное время. Как я всегда говорю, моя жизнь - это всегда вызов, сейчас именно тот случай. Я пришел и сказал руководству, что хочу уйти, я хочу поехать куда-нибудь еще, чтобы увидеть новый вызов, так я становлюсь все лучше и лучше", - приводит слова Мане официальный сайт "Ливерпуля".

Мане стал игроком "Ливерпуля" в 2016 году, перейдя из "Саутгемптона". В составе мерсисайдцев нападающий стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Мане принял участие в 51 матче "Ливерпуля", в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость сенегальского нападающего составляет € 80 млн.

Всего за мерсисайдцев Мане забил 120 голов и сделал 48 результативных передач в 269 встречах.