Бывшего генсекретаря ФИФА признали виновным в получении взяток

Апелляционный суд Швейцарии признал виновным бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке в подделке документов и получении взяток.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Reuters, об этом говорится в заявлении суда.

Экс-функционер ФИФА приговорен к 11 месяцам тюрьмы условно. Суд также оправдал президента французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", главу медиахолдинга beIN Media Group Нассера аль-Хелаифи, который обвинялся в подстрекательстве Вальке к совершению преступлений.

В 2020 году суд низшей инстанции оправдал Вальке в получении взяток и совершении преступления при отягчающих обстоятельствах, но швейцарская прокуратура обжаловала это решение.

В сентябре 2015 года Вальке, работавший на посту генерального секретаря ФИФА с 2007 года, был отстранен комитетом по этике федерации от футбольной деятельности. Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, которое связано с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что заработал порядка 2 млн евро после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой.