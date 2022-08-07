Американец Хилл нокаутировал Сантоса в главном поединке UFC Vegas 59

Американец Джамахал Хилл одержал победу над бразильцем Тьяго Сантосом в главном бою вечера турнира по смешанным единоборствам (ММА) UFC Vegas 59, прошедшего в Лас-Вегасе (США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В четвертом раунде поединка среди спортсменов в полутяжелой весовой категории Хилл отправил соперника в нокаут. Для американского бойца это третья победа подряд, а Сантос потерпел пятое поражение в шести боях.

Хилл провел 12-й бой в ММА и одержал 11-ю победу в карьере. Он занимает десятое место рейтинга в полутяжелом весе.

Для бразильского спортсмена это был 33-й бой в карьере в смешанных единоборствах. Всего он одержал 22 победы и потерпел 11 поражений. В рейтинге он идет на шестой строчке.