Еще один азербайджанский тхэквондист одержал первую победу на Исламиаде

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья одержал победу в поединке с арабским спортсменом со счетом 2:0.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, первый раунд схватки наш спортсмен выиграл со счетом 10:10, а второй - 13:3.

Таким образом, Магомедов прошел в следующий этап соревнований.

Ранее сегодня азербайджанский тхэквондист Сайяд Дадашов на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья одержал победу в поединке с иорданским спортсменом со счетом 2:0.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Официальная церемония открытия Игр состоится сегодня. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности примут участие спортсмены из 56 стран - участниц Организации исламского сотрудничества. Соревнования пройдут на 14 объектах города Конья. По итогам состязаний спортсменам будут вручены 355 медалей.