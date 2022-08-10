Азербайджанский борец вышел в финал Исламиады

Азербайджанский борец Абубакр Абакаров вышел в финал V Игр исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он выиграл в решающей схватке у турецкого спортсмена Османа Гочана.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису и гимнастике.