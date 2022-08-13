https://news.day.az/sport/1486964.html Еще один азербайджанский борец выиграл «бронзу» на Исламиаде
Еще один азербайджанский борец выиграл «бронзу» на Исламиаде
Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе Сабах Шариати выиграл бронзовую медаль V Игр исламской солидарности.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, он со счётом 5:0 выиграл спортсмена из Казахстана Антона Савенко.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.
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